HONEYGIVER AMONG THE DOGS: 1eres images d'une découverte bhoutanaise de la Berlinale

On dit d'elle qu'elle est incroyablement belle et qu'elle est une démone. Choden est rapidement suspectée lorsqu'un leader religieux disparaît mystérieusement. Kinley est envoyé pour enquêter sur cette disparition qui a eu lieu dans le Bhoutan...

Voici le mystérieux pitch de Honeygiver Among the Dogs, premier long métrage de la réalisatrice bhoutanaise Dechen Roder. Honeygiver Among the Dogs sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images de ce film ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février, et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

