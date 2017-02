9 heures du matin, dans un café du centre de Madrid, un groupe de personnes déjeune tranquillement. Un jour comme un autre… jusqu’à ce qu’un des clients décide de sortir du café. Au moment où il passe la porte, il se prend une balle en pleine tête. Plus personne n’ose sortir. Le groupe est piégé...

Voici le pitch de El Bar, le nouveau long métrage de l'Espagnol Álex de la Iglesia (Le Jour de la Bête, Mes chers voisins, Les sorcières de Zugarramurdi). Cette comédie noire sera dévoilée hors compétition à la Berlinale. Une bande annonce a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

