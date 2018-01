THE GREEN FOG: 1res images d'un ovni signé Guy Maddin

Une interprétation de Vertigo, le classique d'Alfred Hitchcock, constituée à partir de montages d'anciens films et séries télévisées tournés dans la région de San Francisco.

Voici le point de départ de The Green Fog, nouveau long métrage du Canadien Guy Maddin. Maddin a réalisé ce projet hors normes avec Evan Johnson (déjà son co-réalisateur sur La Chambre interdite) et Galen Johnson. The Green Fog est sélectionné à la prochaine Berlinale, dans la section Forum.

Découvrez des premières images de The Green Fog dans notre galerie.

Source: Berlinale

Jill Holleville

