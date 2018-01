OSCARS 2018: les nominations

Les nominations aux Oscars viennent d'être dévoilées. Découvrez-les ci-dessous !

Meilleur film

“Call Me by Your Name”

“Les Heures sombres”

“Dunkerque”

“Get Out”

“Lady Bird”

“Phantom Thread”

“Pentagon Papers”

“La Forme de l'eau”

“3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Meilleure actrice

Sally Hawkins, “La Forme de l'eau”

Frances McDormand, “3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Margot Robbie, “Moi, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Meryl Streep, “Pentagon Papers”

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, “Call Me by Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Gary Oldman, “Les Heures sombres”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

Meilleur acteur dans un second rôle

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Richard Jenkins, “La Forme de l'eau”

Christopher Plummer, “Tout l'argent du monde”

Sam Rockwell, “3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige, “Mudbound”

Allison Janney, “Moi, Tonya”

Lesley Manville, “Phantom Thread”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “La Forme de l'eau”

Meilleur réalisateur

“Dunkerque,” Christopher Nolan

“Get Out,” Jordan Peele

“Lady Bird,” Greta Gerwig

“Phantom Thread,” Paul Thomas Anderson

“La Forme de l'eau,” Guillermo del Toro

Meilleur film d'animation

“Baby Boss”

“Parvana”

“Coco”

“Ferdinand”

“La Passion Van Gogh”

Meilleur court métrage d'animation

“DeKalb Elementary”

“The Eleven O’Clock”

“My Nephew Emmett”

“The Silent Child”

“Watu Wote/All of Us”

Meilleur scénario adapté

“Call Me by Your Name,” James Ivory

“The Disaster Artist,” Scott Neustadter & Michael H. Weber

“Logan,” Scott Frank & James Mangold & Michael Green

“Le Grand jeu,” Aaron Sorkin

“Mudbound,” Virgil Williams & Dee Rees

Meilleur scénario original

“The Big Sick,” Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

“Get Out,” Jordan Peele

“Lady Bird,” Greta Gerwig

“La Forme de l'eau,” Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

“3 Billboards, les panneaux de la vengeance,” Martin McDonagh

Meilleure photographie

“Blade Runner 2049,” Roger Deakins

“Les Heures sombres,” Bruno Delbonnel

“Dunkerque,” Hoyte van Hoytema

“Mudbound,” Rachel Morrison

“La Forme de l'eau,” Dan Laustsen

Meilleur documentaire

“Abacus: Small Enough to Jail”

“Visages villages”

“Icarus”

“Last Men in Aleppo”

“Strong Island”

Meilleur court métrage documentaire

“Edith+Eddie”

“Heaven is a Traffic Jam on the 405”

“Heroin(e)”

“Knife Skills”

“Traffic Stop”

Meilleur court métrage

“Dear Basketball”

“Garden Party”

“Lou”

“Negative Space”

“Revolting Rhymes”

Meilleur film en langue étrangère

“Une femme fantastique” (Chili)

“L'Insulte” (Liban)

“Faute d'amour” (Russie)

“Corps et âme” (Hongrie)

“The Square” (Suède)

Meilleur montage

“Baby Driver,” Jonathan Amos, Paul Machliss

“Dunkerque,” Lee Smith

“Moi, Tonya,” Tatiana S. Riegel

“La Forme de l'eau,” Sidney Wolinsky

“3 Billboards, les panneaux de la vengeance,” Jon Gregory

Meilleur montage sonore

“Baby Driver,” Julian Slater

“Blade Runner 2049,” Mark Mangini, Theo Green

“Dunkerque,” Alex Gibson, Richard King

“La Forme de l'eau,” Nathan Robitaille

“Star Wars: The Last Jedi,” Ren Klyce, Matthew Wood

Meilleur son

“Baby Driver,” Mary H. Ellis, Julian Slater, Tim Cavagin

“Blade Runner 2049,” Mac Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill

“Dunkerque,” Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

“La Forme de l'eau,” Glen Gauthier, Christian Cooke, Brad Zoern

“Star Wars: The Last Jedi,” Stuart Wilson, Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick

Meilleurs décors

“La Belle et la bête”

“Blade Runner 2049″

“Les Heures sombres”

“Dunkerque”

“La Forme de l'eau”

Meilleur costumes

“Dunkerque,” Hans Zimmer

“Phantom Thread,” Jonny Greenwood

“La Forme de l'eau,” Alexandre Desplat

“Star Wars: The Last Jedi,” John Williams

“3 Billboards, les panneaux de la vengeance,” Carter Burwell

Meilleur chanson

“Mighty River” from “Mudbound,” Mary J. Blige

“Mystery of Love” from “Call Me by Your Name,” Sufjan Stevens

“Remember Me” from “Coco,” Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

“Stand Up for Something” from “Marshall,” Diane Warren, Common

“This Is Me” from “The Greatest Showman,” Benj Pasek, Justin Paul

Meilleurs maquillages et coiffures

“Les Heures sombres”

“Confident royal”

“Wonder”

Meilleurs costumes

“La Belle et la bête”

“Les Heures sombres”

“Phantom Thread”

“La Forme de l'eau”

“Confident royal”

Meilleurs effets spéciaux

“Blade Runner 2049”

“Les Gardiens de la galaxie Vol. 2”

“Kong: Skull Island”

“Star Wars: les derniers Jedi”

“La Planète des singes : suprématie”

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !