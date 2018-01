LAST CHILD: 1res images d'un film coréen sélectionné à la Berlinale

L'histoire d'un couple qui a perdu son enfant lors d'un accident, et de l'adolescent qui lui a survécu.

Voici le pitch de Last Child, réalisé par le Coréen Shin Dong-Seok. Il s'agit du premier long métrage du cinéaste. Ce film est sélectionné à la prochaine Berlinale, dans la section Forum.

Découvrez des premières images de Last Child dans notre galerie.

