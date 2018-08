TARDE PARA MORIR JOVEN: 1res images du nouveau Dominga Sotomayor en compet' à Locarno

Au cours de l’été 1990 au Chili, un petit groupe de familles d’une communauté reculée, juste en dessous de la cordillère des Andes, construit un nouveau monde, loin des excès de la ville, en tentant de faire bon usage de la liberté naissante qui suivit la fin encore proche de la dictature dans le pays. En ces temps de changement et de bilan, trois adolescents, Sofía, Lucas et Clara sont aux prises avec leurs parents, leur premier amour et leurs peurs tandis qu’ils préparent une grande fête pour le réveillon du nouvel an. Ils vivent peut-être loin des dangers de la ville, mais pas de ceux de la nature...

Voici le pitch de Tarde para morir joven, nouveau film de la réalisatrice chilienne Dominga Sotomayor (lire notre entretien). Couronnée à Rotterdam pour De Jueves a Domingo, Sotomayor a ensuite été sélectionnée à la Berlinale avec Mar. Elle figure aujourd'hui en compétition au Festival de Locarno avec ce nouveau long métrage.

Découvrez des premières images de Tarde para morir joven dans notre galerie.

