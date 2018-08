Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish, dix-neuf ans, est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Elle est enceinte et ils sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé d'avoir violé une jeune Porto-Ricaine, est jeté en prison. Les deux familles se mettent alors en campagne, à la recherche de preuves qui le disculperont. Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui transcende le désespoir, la colère et la haine...

Voici le pitch de Si Beale Street pouvait parler, nouveau long métrage de l'Américain Barry Jenkins après l'oscarisé Moonlight. Si Beale Street pouvait parler sera dévoilé à la rentrée au Festival de Toronto avant de sortir dans les salles américaines le 30 novembre. Le film n'a pas encore de date de sortie connue en France.

Pour patienter, découvrez un premier teaser en cliquant ci-dessus.

