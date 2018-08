OSCARS 2019: la Roumanie a choisi son candidat

La Roumanie a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians, le nouveau long métrage de Radu Jude (lire notre entretien). Ce film raconte l'histoire d'une artiste qui envisage de reconstituer un événement historique de 1941, au cours duquel l'administration roumaine, via l'armée, a perpétré un massacre ethnique sur le front de l'Est. Elle est confrontée à des obstacles inattendus. I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians vient de remporter le Globe de Cristal du meilleur film au Festival de Karlovy Vary.

La Roumanie n'a jamais été nommée aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Un seul film a passé le premier tour de sélection pour intégrer la shortlist précédant les nominations officielles: il s'agit de Au-delà des collines de Cristian Mungiu. La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 24 février 2019.

