FESTIVAL DE LOCARNO 2018: gros plan en images sur la compétition 'Cinéastes du Présent'

C'est parti pour le Festival de Locarno ! La 71e édition du festival suisse se déroule du 1er au 11 août. Quelles seront les découvertes et temps forts de cette année ? Nous vous présentions hier et en images les différents films qui composent la compétition internationale de cette année. Mais nous surveillerons également la compétition Cinéastes du présent qui devrait comme chaque année être riche en surprises. Découvrez ces longs métrages en images dans notre galerie !

Section Concorso Cineasti del presente (Cinéastes du présent)

- Alles ist gut d'Eva Trobisch (Allemagne)

- Ceux qui travaillent d'Antoine Russbach (Suisse, Belgique)

- Chaos de Sara Fattahi (Autriche, Syrie, Liban, Qatar)

- Closing Time de Nicole Vögele (Suisse, Allemagne)

- Familia Sumergida de Maria Alché (Argentine, Brésil, Allemagne, Norvège)

- Fausto d'Andrea Bussmann (Mexique, Canada)

- Hatzlila de Yona Rozenkier (Israël)

- Jiao qu de niao de Qiu Sheng (Chine)

- L'époque de Matthieu Bareyre (France)

- Likemeback de Leonardo Guerra Seragnoli (Italie, Croatie)

- Nebula de Tarik Aktas (Turquie)

- Siyabonga de Joshua Magor (Afrique du Sud, Royaume-Uni)

- Sophia Antipolis de Virgil Vernier (France)

- Tegnap de Balint Kenyeres (Hongrie, Allemagne, France, Pays-Bas, Maroc, Suède)

- Tempora d'André Novais Oliveira (Brésil)

- Trote de Xacio Baño (Espagne, Lituanie)

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !