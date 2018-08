BOX-OFFICE FRANCE: "Mission : Impossible" mène, "Mario" se distingue aux 1res séances Paris

Sans surprise, Mission : Impossible Fall Out, nouvel épisode des aventures de Tom Cruise, a pris la tête du classement lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le blockbuster a attiré 3567 spectateurs dans 28 salles. On est très loin du score faramineux réalisé par le deuxième épisode (record avec 7228 entrées) mais c'est un peu mieux que le précédent volet qui avait attiré 3104 spectateurs. My Lady avec Emma Thompson prend solidement la seconde place avec 1256 entrées dans 19 salles. Le podium est complété par l'Italien Une famille italienne, mais avec ses 185 entrées dans 6 salles, le film réalise une moyenne par copie inférieure à Arythmie, quatrième avec 131 entrées mais dans seulement 3 salles.

Du côté des petites sorties, la romance gay Mario brille avec 93 entrées dans une seule salle. Le film devance le Coréen The Bacchus Lady (64 entrées dans 5 salles) et le Taïwanais Happiness Road (61 entrées dans 6 salles). Les Versets de l'oubli ferme la marche avec 6 entrées dans 1 salle.

Source: Rentrak France

