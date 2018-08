FESTIVAL DE LOCARNO 2018: gros plan en images sur la compétition

Jour J pour le Festival de Locarno ! La 71e édition du festival suisse se déroule du 1er au 11 août. Quelles seront les découvertes et temps forts de cette année ? En attendant de découvrir les films, nous vous proposons un gros plan en images sur la compétition. Rendez-vous dans notre galerie !

Section Concorso Internazionale (compétition internationale)

- Glaubenberg de Thomas Imbach (Suisse)

- A family tour de Liang Ying (Taiwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie)

- Diane de Kent Jones (Etats-Unis)

- La flor de Mariano Llinas (Argentine)

- Yara d’Abbas Fahdel (Liban, Irak, France)

- Menocchio d’Alberto Fasulo (Italie, Roumanie)

- Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor (Chili, Brésil, Argentine, Pays-Bas, Qatar)

- Ray & Liz de Richard Billingham (Grande-Bretagne)

- Gangbyub Hotel de Hong Sangsoo (Corée du Sud)

- A land imagined de Siew Hua Yeo (Singapour, France, Pays-Bas)

- M de Yolande Zauberman (France)

- Sibel de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti (Turquie, France, Allemagne, Luxembourg)

- Genèse de Philippe Lesage (Canada)

- Wintermärchen de Jan Bonny (Allemagne)

- Alice T. de Radu Muntean (Roumanie, France, Suède)

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !