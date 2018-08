PROJET: Florence Pugh dans le prochain film d'horreur du réalisateur d'"Hérédité"

C'est l'une des révélations de l'année: l'Américain Ari Aster a réalisé avec le surprenant film d'horreur Hérédité un succès critique et public. Produit pour 10 millions de dollars, le film a récolté 80 millions dans le monde et a attiré 200.000 spectateurs en France. Aster prépare son nouveau long métrage, encore sans titre officiel.

Il s'agira d'un film d'horreur suivant les traces d'un couple qui, un été, lors d'un festival en Suède, va découvrir une étrange compétition héritée du paganisme. Si vous avez vu Hérédité, vous pouvez peut-être imaginer vers quelle folie ce récit a des chances de dériver...

Une actrice a été annoncée au casting de ce film: il s'agit de Florence Pugh, la révélation britannique de The Young Lady réalisé par William Oldroyd (lire notre entretien). Le tournage devrait débuter prochainement.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !