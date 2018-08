BOX-OFFICE FRANCE: "Hôtel Transylvanie" décolle, "Une pluie sans fin" se distingue

Le film d'animation Hôtel Transylvanie 3 a pris la tête du classement au box-office français de la semaine. Avec 823.158 entrées dans plus de 600 salles, le film bat très largement les scores des deux précédents volets qui ont tous les deux démarré sous les 500.000 entrées. Mamma Mia 2: Here We Go Again ! est, en revanche, en recul par rapport à l'épisode précédent. Ce nouveau film attire 305.753 spectateurs dans 562 salles, contre 550.887 pour le premier volet. Du côté des plus petites sorties, le thriller chinois Une Pluie sans fin se débrouille bien avec 47.477 entrées dans 90 salles. Pour comparaison, le film n'est pas si loin de l'excellent démarrage d'un autre thriller chinois, Black Coal, qui avait attiré 66.297 spectateurs dans 93 salles lors de sa sortie en juin 2014 (soit une période un peu plus favorable que cet été).

Parmi les anciennes sorties, Les Indestructibles 2 peut prétendre à une place sur le podium du box-office 2018 s'il tient le coup durant cet été. Le film d'animation en est à 4.159.064 entrées en un mois et peut battre les 5 millions de Avengers: Infinity War, actuellement troisième. Gros succès pour le film d'horreur American Nightmare 4 qui, avec ses 846.462 entrées en un mois (avec une baisse légère cette semaine de 26.6%) est déjà de loin le plus gros succès de la série. Beau bouche-à-oreille pour le Danois The Guilty: -16.6% seulement et 94.663 entrées en 2 semaines.

