FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2018: les jurys dévoilés

Les jurys du prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville ont été dévoilés. On savait déjà que le jury compétition serait présidé par l'actrice française Sandrine Kiberlain. Le jury révélation sera lui présidé par le réalisateur français Cédric Kahn. Les membres des jurys ont été annoncés, découvrez-les ci-dessous.

Jury compétition

Sandrine Kiberlain - présidente

Sabine Azéma

Alex Beaupain

Leïla Bekhti

Stéphane Brizé

Sara Giraudeau

Xavier Legrand

Pierre Salvadori

Leïla Slimani

Jury révélation

Cédric Kahn - président

Hubert Charuel

François Civil

Karim Leklou

Kate Moran

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville célébrera sa 44e édition. Celle-ci aura lieu du 31 août au 9 septembre. Sa sélection sera dévoilée prochainement, mais deux films de la compétition ont déjà filtré: le drame Thunder Road de Jim Cummings, Grand Prix au Festival SXSW d'Austin puis présenté à Cannes dans le cadre de l'ACID, et la comédie Blindspotting de Carlos López Estrada. Thunder Road sortira le 12 septembre en France tandis que Blindspotting sortira le 3 octobre.

Par ailleurs, un prix spécial sera remis à l'écrivain américain John Grisham. A cette occasion, trois films adaptés de ses romans seront diffusés. Enfin, le Prix d'Ornano-Valenti 2018 sera décerné aux Chatouilles de Andréa Bescond et Éric Métayer. Le film sera diffusé dans le cadre du festival.

Source: Le Public Système

