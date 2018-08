FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2018: l'ouverture dévoilée + des infos supplémentaires

Nous vous proposions hier un point complet sur les premières informations concernant le prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville. De nouvelles infos ont depuis été mises en ligne.

Le film d'ouverture a été dévoilé: il s'agit du Secret des Kennedy de John Curran. Ce film avec Jason Clarke, Kate Mara et Bruce Dern fait le récit des sept jours les plus dramatiques de la vie du sénateur Ted Kennedy, impliqué dans un accident de voiture ayant causé la mort de l'ancienne directrice de campagne de Robert Kennedy, à la veille du premier pas sur la Lune.

Autre film annoncé et qui sera projeté hors compétition: Galveston, polar de Melanie Laurent avec Elle Fanning et Ben Foster. Le pitch: 1988, les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n’a pas épargné. Galveston sortira le 10 octobre en France.

Les prix Nouvel Hollywood décernés chaque année à des espoirs du cinéma américain seront remis en leur présence à Elle Fanning et Shailene Woodley. Des hommages en leur présence seront réservés à Jason Clarke et Kate Beckinsale.

La 44e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville aura lieu du 31 août au 9 septembre.

Source: Le Public Système

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !