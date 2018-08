I THINK WE'RE ALONE NOW: une curieuse affiche pour le drame SF avec Elle Fanning

Del pense être le dernier homme sur Terre suite à une catastrophe qui a décimé l'humanité. Mais son isolement est contrarié par l'arrivée d'une jeune fille...

Voici le pitch de I Think We're Alone Now réalisé par l'Américaine Reed Morano. A l'affiche: Elle Fanning et Peter Dinklage. I Think We're Alone Now a été sélectionné en début d'année au Festival de Sundance et sortira outre-Atlantique à la rentrée. Avant de passer du côté de chez nous en festivals ?

En attendant, une curieuse affiche vient d'être mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

