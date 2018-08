L’ÉPOQUE: 1res images d'un doc français en compétition à Locarno

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l'époque...

Voici le pitch de L’Époque, documentaire réalisé par le Français Matthieu Bareyre. Il s'agit de son premier long métrage. L’Époque figure ce lundi en compétition au Festival de Locarno.

Découvrez des premières images de L’Époque dans notre galerie.

