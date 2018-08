BOX-OFFICE US: Winnie et Mila Kunis au tapis

Principale nouveauté de la semaine, Jean-Christophe & Winnie n'est pas parvenu à déloger Mission: Impossible - Fallout de la première place du box-office américain ce weekend. Le long métrage familial avec Ewan McGregor, produit pour 75 millions de dollars, débute en deçà des espérances avec 25 millions dans 3600 salles. Pas d'étincelle non plus pour L'Espion qui m'a larguée, comédie avec Mila Kunis et Kate McKinnon. Le film, au budget estimé à 40 millions de dollars, ne décolle qu'à 12.3 millions dans 3100 salles. Pire encore: l'adaptation de littérature jeune adulte Darkest Minds : Rébellion réalise l'un des pires démarrages historiques pour un film sorti sur plus de 3000 écrans avec 5.8 millions au compteur.

Death of a Nation, nouveau documentaire du réalisateur d'extrême-droite Dinesh D'Souza, dont le film culmine actuellement à 0% de critique positive sur Rotten Tomatoes, échoue avec 2.3 millions de dollars dans plus d'un millier de salles. Parmi les sorties limitées, débuts corrects pour Come As You Are, le Grand Prix de Sundance, qui rapporte 53.000 dollars dans 2 salles.

Parmi les anciennes sorties, Mission: Impossible - Fallout conserve la première place du classement et cumule 124.5 millions de dollars en 2 semaines. Mamma Mia ! Here We Go Again creuse l'écart avec Equalizer 2: 91.3 millions contre 79.8 millions en 3 semaines. Les Indestructibles 2 consolide sa troisième place au classement provisoire des plus gros succès de l'année avec 583.1 millions au compteur. Le film d'animation ne délogera cependant pas les deux leaders actuels, Avengers: Infinity War (678 millions) et Black Panther (700 millions).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !