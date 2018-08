DÉCÈS: Charlotte Rae (1926-2018)

L'actrice américaine Charlotte Rae est décédée. Charlotte Rae apparaît dès le début des années 50 à la télévision. Elle ne tourne son premier long métrage qu'en 1969: la comédie de science-fiction Hello Down There réalisée par Jack Arnold. On peut la voir ensuite dans Bananas de Woody Allen, Les Quatre malfrats de Peter Yates ou encore Hair de Milos Forman. Plus récemment, elle est dirigée par Gregg Araki dans Nowhere ou Jonathan Demme dans Ricki and the Flash. Mais ce sont pour ses rôles dans des séries télévisées que l'actrice est la plus populaire. Elle incarne l'une des gouvernantes de Arnold et Willy et joue, entre autres, dans La Croisière s'amuse. Charlotte Rae avait 92 ans.