PASSING: Ruth Negga et Tessa Thompson dirigées par Rebecca Hall

Clare et Irene, deux amies d'enfance, se retrouvent. Clare est mariée à un homme raciste qui n'est pas au courant de ses racines afro-américaines et auprès duquel elle se fait passer pour une Blanche. Irene, elle, vit toujours au sein de la communauté afro-américaine...

Voici le pitch de Passing, premier long métrage de l'actrice britannique Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, La Maison des ombres, Christine). Il s'agit d'une adaptation du roman écrit par l'Américaine Nella Larsen et publié en 1929. Deux actrices ont été annoncées pour les rôles principaux: l'Irlandaise Ruth Negga et l'Américaine Tessa Thompson. Découverte dans le film d'horreur Isolation, Ruth Negga a récemment été nommée aux Oscars pour sa prestation dans Loving. On a pu voir Tessa Thompson dans Dear White People, Selma, Creed ou Annihilation. Plus d'informations à suivre...

Source

