DÉCÈS: Moshé Mizrahi (1931-2018)

Le réalisateur israélien Moshé Mizrahi est décédé. Moshé Mizrahi signe son premier long métrage, Le Client de la morte saison, en 1970. Celui-ci figure en compétition à la Berlinale. Rosa je t'aime et La Maison de la rue Chelouche seront, eux, en compétition à Cannes et tous les deux nommés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mizrahi finit par recevoir la statuette pour La Vie devant soi, adaptation de Romain Gary avec Simone Signoret. Il retrouve Signoret sur son film suivant, Chère inconnue. Le réalisateur dirige Annie Girardot et Jean-Pierre Cassel dans La Vie continue, Jacques Dutronc, Charles Aznavour et Michael Lonsdale dans Une jeunesse ou encore Pierre Richard dans Mangeclous. Il signe son dernier long métrage, Sof Shavua be-Galil, en 2007. Moshé Mizrahi avait 86 ans.