N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays européen. Commence alors pour lui une véritable quête initiatique...

Voici le pitch de The Last of Us, premier long métrage du réalisateur tunisien Ala Eddine Slim. The Last of Us a été découvert à la Mostra de Venise où il a été primé. Le film sortira en France le 22 août.

Sa bande annonce a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

