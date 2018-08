A LAND IMAGINED: 1res images d'un thriller singapourien en compétition à Locarno

Après avoir noué une amitié virtuelle avec un mystérieux joueur, Wang, un maçon chinois solitaire, est porté disparu sur un site de réhabilitation des terres à Singapour. Lok, un enquêteur de la police, doit découvrir la vérité pour le retrouver...

Voici le pitch de A Land Imagined, second long métrage du réalisateur singapourien Yeo Siew Hua. Ce thriller figure ce mardi en compétition au Festival de Locarno.

Découvrez des premières images de A Land Imagined dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !