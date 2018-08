L'histoire dans les annees 60 de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un refugie politique chinois qui vit a Taiwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition il frequente les gangs qui se menent une guerre sans merci...

Voici le pitch de A Brighter Summer Day, réalisé par le Taïwanais Edward Yang en 1991. Le réalisateur de Yi Yi fait son retour en salles ce mercredi avec ce long métrage en version restaurée.

Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !