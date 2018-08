DEAD HORSE NEBULA: 1res images d'une découverte turque en compétition à Locarno

À l’âge de sept ans, Hay trouva un cheval mort dans un champ et regarda son père et les autres adultes batailler pour s’en débarrasser. Bien que ce souvenir soit flou, Hay est resté très marqué par l’incident et, lorsqu’il se coupe au cours d’un sacrifice rituel, ces images ressurgissent soudainement. Peu à peu, Hay s’enfonce sur un inévitable chemin spirituel, se confrontant à la relation de l’homme à la nature, à l’unité de la matière et du vivant...

Voici le pitch de Dead Horse Nebula, premier long métrage du réalisateur turc Tarik Aktas. Dead Horse Nebula est dévoilé cette semaine au Festival de Locarno et figure ce mercredi en compétition dans la section Cinéastes du présent.

Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

