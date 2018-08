CLIMAX: une affiche pour le nouvel ovni signé Gaspar Noé

Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif.

Voici le sibyllin point de départ de Climax, le nouveau long métrage de Gaspar Noé. Celui-ci figurait dans la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs, lors du dernier Festival de Cannes. Ce trip hors du commun arrivera dans les salles françaises le 19 septembre.

Son affiche a été dévoilée. Découvrez-la ainsi que d'autres images dans notre galerie.

Source: Wild Bunch

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !