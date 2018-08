DÉCÈS: Étienne Chicot (1949-2018)

L'acteur français Étienne Chicot est décédé. Étienne Chicot joue pour la première fois au cinéma dans Ras le bal de Michel Huisman en 1973. Après des apparitions chez Gérard Pirès et Claude Lelouch, Chicot est dirigé par Alain Cavalier dans Le Plein de super, film dont il co-écrit le scénario. On peut le voir plus tard dans Un mauvais fils de Claude Sautet, Le Choix des armes de Alain Corneau, Hôtel des Amériques de André Téchiné, Mortelle Randonnée de Claude Miller, Mort un dimanche de pluie de Joël Santoni ou 36 Fillette de Catherine Breillat. Plus récemment, l'acteur joue dans Les Portes de la gloire de Christian Merret-Palmair, Da Vinci Code de Ron Howard, La Fille coupée en deux de Claude Chabrol ou encore À l'aventure de Jean-Claude Brisseau. Étienne Chicot avait 69 ans.