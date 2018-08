BOX-OFFICE FRANCE: "Détective Dee" bondit lors des 1res séances Paris

Neuilly sa mère, sa mère a pris la tête du classement lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais avec seulement 893 entrées dans 20 salles, la comédie est très loin du score du premier volet qui avait atteint les 1500 entrées. L'aventure ado Darkest Minds, bide géant le weekend dernier outre-Atlantique, s'en tire honorablement avec 730 entrées dans 17 salles. Mary Shelley clôt timidement le podium avec 670 entrées dans 19 salles. Diversement accueilli lors du dernier Festival de Cannes, Under the Silver Lake débute mollement avec 617 entrées dans 20 salles.

Plus bas, la meilleure moyenne de la semaine est pour Détective Dee 3 de Tsui Hark. Diffusé seulement dans 9 salles, le film d'action attire 472 spectateurs. Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan fait le même score... mais sur 14 copies. Parmi ces films américains qui auraient aussi bien pu finir dans un bac à dvd, L'Espion qui m'a larguée avec Mila Kunis, qui n'a déjà pas bien débuté aux Etats-Unis, plafonne à 441 entrées dans 17 salles.

Source Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !