HER SMELL: 1re image du nouveau Alex Ross Perry avec Elisabeth Moss

Une star du punk rock au comportement auto-destructeur mène une long combat contre l'alcoolisme tout en essayant de retrouver l'inspiration qui avait fait le succès de son groupe...

Voici le pitch de Her Smell, nouveau long métrage de l'Américain Alex Ross Perry (Queen of Earth, Listen up Philip). Son précédent long métrage, le très beau Golden Exits, est resté inédit en France. Her Smell met en scène Elisabeth Moss dans le rôle principal, entourée entre autres de Cara Delevingne et Amber Heard. Le film sera dévoilé à la rentrée au Festival de Toronto.

Découvrez une première image de Her Smell dans notre galerie.

