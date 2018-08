#FEMALE PLEASURE: gros plan sur le doc féministe projeté aujourd'hui à Locarno

#FEMALE PLEASURE est un plaidoyer pour la libération de la sexualité des femmes au 21ème siècle. Les structures patriarcales millénaires y sont remises en causes, tout comme l’omniprésence de la culture pornographique. Le film suit cinq femmes extraordinaires aux quatre coins du globe, révèle des situations universelles et montre le combat mené avec succès par des femmes courageuses, pour le droit à l’autodétermination de leur sexualité et pour un rapport entre les sexes qui soit égalitaire et basé sur le plaisir.

#FEMALE PLEASURE est le nouveau documentaire de la Suissesse Barbara Miller. Ce film est présenté ce jeudi au Festival de Locarno, dans le cadre de la Semaine de la Critique.

