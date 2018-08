ETRANGE FESTIVAL 2018: 1res infos sur la sélection

L'Etrange Festival, l'indispensable rendez-vous alternatif, surprenant et transgressif de la rentrée se prépare ! Cette 24e édition se déroulera comme chaque année au Forum des Images à Paris, du 5 au 16 septembre. Quelques premiers titres ont été annoncés, parmi lesquels la série Coincoin et les Z’inhumains de Bruno Dumont.

Le reste de la sélection sera dévoilé ultérieurement. Découvrez les premiers films retenus ci-dessous.

Film d'ouverture Anna & the Apocalypse de John McPhail

Compétition

Amalia d'Omar Rodriguez Lopez

Dachra d'Abdelhamid Bouchnak

L'heure de la sortie de Sébastien Marnier

May the devil take you de Timo Tjahjanto

Mono Vision

Coincoin et les Z’inhumains de Bruno Dumont

+++ carte blanche - 25 ans du dernier cri, Focus Adilkhan Yerzhanov, L’Étrange musique : Mondo DC, Embodiment of Evil et pour les Pépites de l’étrange, 4-El Otro Cristobam d’Armand Gatti.

Source

