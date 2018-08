FESTIVAL DE NEW YORK 2018: la sélection dévoilée

La (très belle) sélection du Festival de New York a été dévoilée. Le festival s'ouvrira par The Favourite, nouveau long métrage du Grec Yorgos Lanthimos. Parmi les films retenus, citons les Cannois très remarqués Burning de Lee Chang-Dong, Asako I & II de Ryusuke Hamaguchi, Long Day's Journey into Night de Bi Gan, Heureux comme Lazzaro de Alice Rohrwacher, les buzz de Locarno La Flor de Mariano Llinás, Ray & Liz de Richard Billingham ou Too Late To Die Young de Dominga Sotomayor ou encore une double dose de Hong Sang-Soo.

Découvrez les films retenus ci-dessous. Le Festival de New York aura lieu du 28 septembre au 14 octobre.

Film d’ouverture

The Favourite de Yorgos Lanthimos

Centerpiece

Roma d’Alfonso Cuaron

Film de clôture

At Eternity’s Gate de Julian Schnabel

Doubles vies d’Olivier Assayas

Ray & Liz de Richard Billingham

Burning de Lee Chang-Dong

The Ballad of Buster Scruggs de Joel & Ethan Coen

Wildlife - une saison ardente de Paul Dano

High Life de Claire Denis

Long Day’s Journey Into Night de Bi Gan

L’Homme fidèle de Louis Garrel

Le Livre d’Images de Jean-Luc Godard

Asako de Ryûsuke Hamaguchi

Grass de Hong Sang-Soo

Hotel by the River de Hong Sang-Soo

Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré

Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins

Private Life de Tamara Jenkins

Les Éternels de Jia Zhang-Ke

In My Room d’Ulrich Köhler

Une affaire de famille de Hirokazu Kore-Eda

La Flor de Mariano Llinás

Trois visages de Jafar Panahi

Cold War de Pawel Pawlikoswski

Transit de Christian Petzold

Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher

Her Smell d’Alex Ross Perry

Too Late To Die Young de Dominga Sotomayor

Monrovia Indiana de Frederick Wiseman

A Family Tour de Ying Liang

