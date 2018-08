SIYABONGA: 1res images d'une découverte sud-africaine en compétition à Locarno

Afrique du Sud, région du KwaZulu-Natal. Dans le township de Mphopomeni, Siyabonga, un jeune homme, monte des pièces de théâtre. Lorsqu’il entend dire qu’un film va se tourner dans la ville voisine, il se donne pour mission d’en faire partie. De la conspiration avec une femme de chambre pour voler la connexion wifi aux «umlungus» (les blancs) et pouvoir écrire un courriel aux producteurs du film, ou usant de la sorcellerie, Siyabonga fait tout son possible pour améliorer sa vie et prendre son destin en main...

Voici le pitch de Siyabonga, réalisé par le Sud-Africain Joshua Magor. Il s'agit de son premier long métrage. Siyabonga est dévoilé cette semaine au Festival de Locarno et figure ce vendredi en compétition dans la section Cinéastes du présent.

Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

