BOX-OFFICE FRANCE: "Mission : Impossible" costaud, "The Guilty" brille

Mission: Impossible - Fallout a pris la tête du classement au box-office français de la semaine. Le blockbuster avec Tom Cruise effectue un démarrage costaud avec 1.169.669 entrées dans près de 1000 salles (!). Ce score reste néanmoins loin de ceux réalisés des deux premiers épisodes (respectivement 1.7 et 1.6 million d'entrées) et il est légèrement inférieur au démarrage de l'épisode 5 qui avait attiré 1.233.768 spectateurs. Parmi les sorties plus modestes, My Lady avec Emma Thompson fait des débuts solides avec 123.492 entrées dans 200 salles.

Du côté des anciennes sorties, Les Indestructibles 2 franchit les 4.5 millions d'entrées en 5 semaines. Les 5.5 millions d'entrées du premier volet restent atteignables. American Nightmare 4 : Les Origines, qui compte 927.274 spectateurs en 5 semaines, devrait finir millionnaire - une première pour la série. Beau succès de bouche-à-oreille, le thriller danois The Guilty ne recule que de 20.1% en 3e semaine et cumule 129.069 spectateurs. Autre thriller, chinois cette fois, Une pluie sans fin en est à 73.996 entrées en 2 semaines. Roulez jeunesse avec Eric Judor ne fait pas l'événement avec 115.885 entrées en 2 semaines alors que le film reste à l'affiche de 200 écrans.

