SOPHIA ANTIPOLIS: 1res images du nouvel ovni signé Virgil Vernier sélectionné à Locarno

Sophia-Antipolis, c’est le nom de ce territoire étrange entre la mer Méditerranée, la forêt et les montagnes. Sous un soleil aveuglant, des hommes et des femmes sont à la recherche d’un sens, d’un lien social, d’une communauté. Ils vont croiser le destin d’une jeune fille disparue...

Voici le pitch de Sophia Antipolis, nouveau long métrage du Français Virgil Vernier (lire notre entretien). Le réalisateur de Mercuriales présentera ce nouveau film au Festival de Locarno, dans la section Cinéastes du présent.

Des premières images de Sophia Antipolis ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

