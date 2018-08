SUMMER OF 84: des affiches rétro pour le film d'horreur américain

Persuadé que le voisin est un tueur en série, un groupe d'adolescents passe l'été à l'espionner en essayant de réunir des preuves. Plus ils se rapprochent de la vérité, et plus les choses vont devenir dangereuses...

Voici le pitch du Canadien Summer of 84, réalisé par le trio composé de François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell. Les trois réalisateurs ont été découverts avec Turbo Kid. Présenté à Sundance en début d'année, Summer of 84 sort courant août outre-Atlantique.

Des affiches rétro du long métrage ont été réalisées, découvrez-les dans notre galerie.

