DÉTECTIVE DEE, LA LÉGENDE DES ROIS CÉLESTES: 1res visuels spectaculaires du nouveau Tsui Hark

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire tomber l’Empire...

Voici le pitch de Détective Dee : La légende des Rois Célestes, troisième volet de la saga épique créée par Tsui Hark. Ce nouvel épisode qui s'annonce très spectaculaire s'apprête à sortir en Chine et arrivera dans la foulée dans les salles françaises, dès le 8 août.

Découvrez des premières images dans notre galerie.

Source: The Jokers

