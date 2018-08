Jan Palach, c'est le nom de ce jeune étudiant qui s'est immolé à Prague en janvier 1969, en protestation contre l’apathie qui gagne son peuple depuis l'invasion soviétique qui mit fin au Printemps de Prague en août 68. Cette année est donc toute particulière puisque la République tchèque s'apprête à célébrer les cinquante ans de cette invasion, puis les cinquante ans de la mort de Palach. A cette occasion, outre un nouveau monument et un musée, c'est un long-métrage qui sortira dans les prochaines semaines. Réalisé par Robert Sedláček, le film racontera les six mois qui précèdent la mort de l'étudiant. La bande-annonce est en ligne depuis quelques jours, et elle semble retranscrire assez fidèlement l'ambiance de l'époque.

A ce sujet, un peu de pub puisque l'un des rédacteurs de FilmDeCulte vient justement d'écrire un livre sur le sujet, La Vie brève de Jan Palach, aux éditions Le Dilettante. 200 pages naviguant entre récit, enquête, et roman, à la manière de HHhH ou Limonov, qui reconstituent le parcours de cet étudiant devenu un héros national.