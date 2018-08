En périphérie de Birmingham et aux marges de la société, la famille Billingham se livre à des rituels extrêmes et brise les tabous sociaux tout en se débrouillant tant bien que mal au sein d’une existence déterminée par des facteurs qu’elle ne maîtrise pas. Basé sur les souvenirs du réalisateur et du photographe Richard Billingham, le film est centré sur ses parents, Ray et Liz, sur leur relation et son impact sur Richard et son frère cadet Jason qui grandissent dans un logement social du Black Country...

Voici le point de départ de Ray & Liz, premier long métrage du Britannique Richard Billingham. Celui-ci sera dévoilé dans quelques jours en compétition au Festival de Locarno. Une bande annonce a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

