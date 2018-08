PENGUIN HIGHWAY: 1res images de l'anime japonais

Élève de CM1, Aoyama est un petit garçon sérieux qui travaille beaucoup pour devenir « quelqu’un de bien ». Chaque jour, il tient le compte des journées restantes pour atteindre l’âge adulte. Cette histoire commence alors qu’il lui reste exactement 3888 jours et se finira à 3748. Elle raconte l’aventure fantastique que va vivre Aoyama pendant ces 140 jours pour devenir un adulte admirable...

Voici le pitch de Penguin Highway, premier long métrage du Japonais Hiroyasu Ishida. Cet anime sortira au mois d'août au Japon, et sera prochainement dans les salles françaises.

Découvrez un premier aperçu de ce film dans notre galerie.

