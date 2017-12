2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant...

Voici le pitch de Ready Player One, le prochain long métrage de Steven Spielberg après Pentagon Papers (qui, lui, sortira le 28 février 2018). A l'affiche: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg ou encore Mark Rylance. Ce film de science-fiction sortira en France le 28 mars 2018.

Pour patienter, une nouvelle bande annonce a été mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

