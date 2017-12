EUROPEAN FILM AWARDS 2017: le palmarès

Le palmarès des European Film Awards a été dévoilé. C'est un plébiscite pour le Suédois The Square de Ruben Östlund qui a trusté les principaux prix. Palme d'or au dernier Festival de Cannes, The Square est toujours à l'affiche en France où il approche les 350.000 entrées.

Découvrez le palmarès ci-dessous.

Meilleur film européen

The Square, Ruben Östlund

Meilleure comédie européenne

The Square, Ruben Östlund

Meilleur réalisateur européen

Ruben Östlund, The Square

Meilleure actrice européenne

Alexandra Borbély, Corps et âme

Meilleur acteur européen

Claes Bang, The Square

Meilleur scénariste européen

Ruben Östlund, The Square

Meilleur documentaire européen

Communion, Anna Zamecka

Meilleure découverte européenne

The Young Lady, William Oldroyd

Meilleur film d'animation européen

Loving Vincent, Dorota Kobiela & Hugh Welchman

Meilleure photographie

Faute d'amour

Meilleure musique

Faute d'amour

Meilleur montage 120 battements par minute

Meilleurs décors

The Square

Meilleurs costumes

Pokot

Meilleurs maquillages et coiffures

Brimstone

Meilleur son

Quelques minutes après minuit

Prix du public

Stefan Zweig, adieu à l'Europe

Prix à la carrière

Julie Delpy & Aleksandr Sokurov

