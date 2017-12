BOX-OFFICE US: Morgan Freeman & Tommy Lee Jones chutent, Tonya Harding bondit

Comme prévu par les premières estimations du weekend, Just Getting Started, seule grosse sortie de la semaine avant le lancement de la tornade Star Wars, s'est planté au box-office américain. Cette comédie avec Morgan Freeman, Rene Russo et Tommy Lee Jones, lancée sur plus de 2000 écrans, ne récolte que 3.1 millions de dollars - un flop. Sortie limitée en vue d'accompagner le buzz Oscars, Moi, Tonya ne manque pas ses débuts avec 245.000 dollars sur seulement 4 écrans.

Du côté des autres prétendants à la statuette, Lady Bird de Greta Gerwig franchit les 20 millions de dollars en 6e semaine (22.3 millions) et reste plus fort que 3 Billboards, les panneaux de la vengeance (18.3 millions en 5 semaines). Avec une sortie élargie à 800 écrans, The Disaster Artist de James Franco s'installe dans le top 5 de la semaine et cumule 8 millions de dollars. Toujours en sorties limitées, La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro (1.3 million en 2 semaines) et Call Me By Your Name de Luca Guadagnino (1.4 million en 3 semaines) réalisent encore une fois de très bonnes moyennes par copie.

