GOLDEN GLOBES 2018: les nominations

Les nominations des Golden Globes ont été dévoilées ! C'est La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro qui mène la danse avec 7 nominations.

Mais les Golden Globes, c'est aussi (et souvent) les nominations du rire. A noter cette année la nomination troll de Christopher Plummer pour son remplacement de Kevin Spacey dans Tout l'argent du monde, les nominations Burlesque (pour le film qui a fait "ce qu'il fallait pour être sympa avec les quelques votants et être nommé") qui cette année reviennent à The Greatest Showman avec Hugh Jackman ou encore Angelina Jolie, une nouvelle fois nommée pour une de ses réalisations dans la catégorie meilleur film en langue étrangère après Au pays du sang et du miel, par des votants qui détestent les films en langue étrangère à part s'ils sont réalisés par des stars qu'ils veulent voir de près.

Les prix seront remis le 7 janvier.

Meilleur film dramatique

Call Me By Your Name

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Dunkerque

Pentagon Papers

La Forme de l'eau

Meilleure actrice dans un drame

Meryl Streep - Pentagon papers

Jessica Chatain - Le Grand Jeu

Sally Hawkins - La Forme de l'eau

Frances McDormand - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Michelle Williams - Tout l'argent du monde

Meilleur acteur dans un drame

Timothé Chalamet - Call Me By Your Name

Daniel Day Lewis - Phantom Thread

Tom Hanks - Pentagon Papers

Gary Oldman - Les Heures Sombres

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Meilleure comédie ou comédie musicale

The Greatest Showman

Get Out

Moi, Tonya

Lady Bird

The Disaster Artist

Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale

James Franco - The Disaster Artist

Hugh Jackman - The Greatest Showman

Daniel Kaluuya - Get Out

Steve Carell - Battle of the Sexes

Ansel Egort - Baby Driver

Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale

Margot Robbie - Moi, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Emma Stone - Battle of the Sexes

Judi Dench - Victoria & Abdul

Helen Mirren - L'Echappée Belle

Meilleur acteur dans un second rôle

Willem Dafoe - The Florida Project

Armie Hammer - Call Me By Your Name

Richard Jenkins - La Forme de l'eau

Christopher Plummer - Tout l'argent du monde

Sam Rockwell - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige - Mudbound

Hong Chau - Downsizing

Allison Janney - Moi, Tonya

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - La Forme de l'eau

Meilleur réalisateur

Steven Spielberg - Pentagon Papers

Christopher Nolan - Dunkerque

Guillermo del Toro - La Forme de l'eau

Martin McDonagh - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Ridley Scott - Tout l'argent du monde

Meilleur scénario

Aaron Sorkin - Le Grand jeu

Greta Gerwig - Lady Bird

Martin McDonagh - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Liz Hannah & Josh Singer - Pentagon Papers

Guillermo del Toro & Vanessa Taylor - La Forme de l'eau

Meilleur film d'animation

Baby Boss

Parvana, une enfance en Afghanistan

Coco

Ferdinand

La Passion Van Gogh

Meilleur film en langue étrangère

D'abord, ils ont tué mon père (Cambodge)

Faute d'amour (Russie)

In the Fade (Allemagne)

The Square (Suède)

Une femme fantastique (Chili)

Meilleure musique

Alexandre Desplat - La Forme de l'eau

Jonny Greenwood - Phantom Thread

John Williams - Pentagon Papers

Hans Zimmer - Dunkerque

Carter Burwell - 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Meilleure chanson

“Home” - Ferdinand

“Mighty River” - Mudbound

“Remember Me” - Coco

“The Star” - The Star

“This Is Me” - The Greatest Showman

