Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se découvre à éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte...

Voici le pitch de Heartstone, un été islandais, réalisé par l'Islandais Guðmundur Arnar Guðmundsson. Ce premier long métrage circule avec succès en festivals depuis quelque temps, et sortira en salles ce 27 décembre.

La bande annonce de Heartstone, un été islandais a été mise en ligne.

