Les nominations des Prix Lumière ont été dévoilées. Les Prix Lumières sont l'équivalent français des Golden Globes. Comme aux Globes (où la presse étrangère décerne ses prix), les journalistes étrangers basés à Paris récompensent ce qu'ils estiment être les meilleurs films français de l'année. Constituent-ils un indicateurs sur les futurs César ? Pas vraiment. Ces 10 dernières années, 5 gagnants des Lumières ont ensuite été couronnés aux César. Sans surprise, 120 battements par minute mène la danse avec 6 nominations.

Film

120 battements par minute - Robin Campillo

Au revoir là-haut - Albert Dupontel

Barbara - Mathieu Amalric

Félicité - Alain Gomis

Orpheline - Arnaud des Pallières

Le Sens de la fête - Eric Toledano, Olivier Nakache

Réalisateur

Mathieu Amalric - Barbara

Robin Campillo - 120 battements par minute

Laurent Cantet - L'Atelier

Philippe Garrel - L'Amant d’un jour

Alain Gomis - Félicité

Michel Hazanavicius - Le Redoutable

Actrice

Hiam Abbass - Une famille syrienne

Jeanne Balibar - Barbara

Juliette Binoche - Un beau soleil intérieur

Emmanuelle Devos - Numéro une

Charlotte Gainsbourg - La Promesse de l’aube

Karin Viard - Jalouse

Acteur

Swann Arlaud - Petit paysan

Daniel Auteuil - Le Brio

Jean-Pierre Bacri - Le Sens de la fête

Louis Garrel - Le Redoutable

Reda Kateb - Django

Nahuel Pérez Biscayart - 120 battements par minute

Scénario

Christelle Berthevas, Arnaud des Pallières - Orpheline

Robin Campillo, Philippe Mangeot - 120 battements par minute

Albert Dupontel, Pierre Lemaitre - Au revoir là-haut

Karim Moussaoui, Maud Ameline - En attendant les hirondelles

Eric Toledano, Olivier Nakache - Le Sens de la fête

Image

Christophe Beaucarne - Barbara

Céline Bozon - Félicité

Caroline Champetier - Les Gardiennes

Alain Duplantier - Le Semeur

Irina Lubtchansky - Les Fantômes d’Ismaël

Vincent Mathias - Au revoir là-haut

Révélation masculine

Khaled Alouach - De toutes mes forces

Matthieu Lucci - L’Atelier

Nekfeu - Tout nous sépare

Finnegan Oldfield - Marvin ou La belle éducation

Pablo Pauly - Patients

Arnaud Valois - 120 battements par minute

Révélation féminine

Iris Bry - Les Gardiennes

Laetitia Dosch - Jeune femme

Eye Haïdara - Le Sens de la fête

Camélia Jordana - Le Brio

Pamela Ramos - Tous les rêves du monde

Solène Rigot - Orpheline

Premier film

Les Bienheureux - Sofia Djama

En attendant les hirondelles - Karim Moussaoui

Grave - Julia Ducournau

Jeune femme - Léonor Serraille

Patients - Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Petit paysan - Hubert Charuel

Film francophone

Avant la fin de l’été - Maryam Goormaghtigh

La Belle et la meute - Kaouther Ben Hania

Noces - Stephan Streker

Paris pieds nus - Dominique Abel, Fiona Gordon

Une famille syrienne - Philippe Van Leeuw

Film d'animation

Drôles de petites bêtes - Antoon Krings, Arnaud Bouron

Le Grand Méchant Renard et autres contes - Benjamin Renner, Patrick Imbert

Zombillenium - Arthur de Pins, Alexis Ducord

Documentaire

Carré 35 - Eric Caravaca

Lumière! L'aventure commence - Thierry Frémaux

Makala - Emmanuel Gras

Sans adieu - Christophe Agou

Le vénérable W - Barbet Schroeder

Visages Villages - Agnès Varda, JR

Musique

Gaspar Claus - Makala

Angelo Foley, Grand Corps Malade - Patients

Grégoire Hetzel - Les Fantômes d'Ismaël

Igorrr - Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc

Arnaud Rebotini - 120 battements par minute

Philippe Rombi - L'Amant double

