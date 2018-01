C'est l'histoire d'un homme qui n'est heureux que lorsqu'il est malheureux. Il est accro à la tristesse et a besoin qu'on le prenne en pitié. Lorsque sa femme tombe dans le coma, il est davantage pris en pitié que jamais auparavant. Il est alors face à un dilemme: combien de temps cette pitié va t-elle durer ?

Voici le pitch de Pity, une comédie noire réalisée par le Grec Babis Makridis, découvert au Festival de Rotterdam avec le déjà surréaliste L. Pity est co-écrit par Efthimis Filippou, collaborateur récurrent de Yorgos Lanthimos (Canine, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré). Pity figure dans la compétition internationale du Festival de Sundance, qui débute le 18 janvier.

Une bande annonce de Pity a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

