BOX-OFFICE FRANCE: "Insidious 4", meilleur démarrage de la série

Insidious: la dernière clé, quatrième épisode de la série horrifique, a réussi ses débuts au box-office français. Le film réalise le meilleur démarrage de la série avec 293.466 entrées dans 221 salles alors ques les précédents chapitres étaient restés sous les 200.000 entrées pour leur démarrage. Débuts solides pour Le Grand jeu d'Aaron Sorkin avec Jessica Chastain: 262.258 entrées dans 324 salles. C'est correct également pour Les Heures sombres de Joe Wright avec Gary Oldman, qui attire 218.083 spectateurs dans 275 salles.

Du côté des plus petites sorties, El Presidente de Santiago Mitre se distingue avec 46.962 entrées dans 77 salles. L'Echappée belle de Paolo Virzi avec Hellen Mirren et Donald Sutherland passe en revanche inaperçu avec 30.522 entrées dans 122 salles.

Sans grosse concurrence, Star Wars: les derniers Jedi conserve la tête et cumule 6.5 millions de spectateurs en un mois. C'est bien, mais l'épisode précédent avait attiré... plus de 10 millions de spectateurs. Coco de Pixar franchit les 4 millions d'entrées en 6e semaine mais ne devrait a priori pas égaler le score de Vaiana, sorti par Disney à la même époque l'an dernier, et qui avait achevé sa carrière à 5.6 millions d'entrées.

Source

