Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

Voici le pitch de Eva, nouveau long métrage de Benoit Jacquot. Ce film qui met en scène Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel est une nouvelle adaptation du roman déjà porté à l'écran en 1962 par Joseph Losey avec Jeanne Moreau dans le rôle principal. Eva, qui sort en salles le 7 mars, figure en compétition de la prochaine Berlinale.

La bande annonce d'Eva vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !