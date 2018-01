FESTIVAL DE GERARDMER 2018: un premier film dévoilé !

La sélection de la 25e édition du Festival de Gérardmer ne sera dévoilée que dans quelques jours mais un premier film sélectionné a filtré. Il s'agit de Ghostland, le nouveau Pascal Laugier avec Mylène Farmer, dont l'affiche officielle arbore un beau logo Gérardmer.

Ghostland raconte l'histoire de Pauline et ses deux filles qui héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque... Ghostland sortira le 14 mars en France et figurait dans nos pronostics Gérardmer.

La 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer aura un jury présidé par Mathieu Kassovitz. Un hommage sera réservé au réalisateur espagnol Alex de la Iglesia. Plus d'informations à suivre...

Source: Mars Films

